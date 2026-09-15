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Угадайте советские мультфильмы про лес, их страшно любят взрослые: непроходимо для дремучих выходцев из СССР!

Угадайте советские мультфильмы про лес, их страшно любят взрослые: непроходимо для дремучих выходцев из СССР!

Проверьте, насколько глубоко не врубились в классическую советскую мультипликацию! фото: YouTubeСегодня праздник у ельчат, а также соснят, ясенят, рябинят и, конечно, березят! Даже два праздника: 15–17 сентября боры да рощи гудят по случаю Российского дня леса, а 20 сентября — День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности!Тема диких, но симпатичных природных насаждений мощно уходит корнями вглубь, а ветвями ввысь мультипликации СССР.

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