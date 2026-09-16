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Санитарный вылет Ми‑8: пациентку из Кимрского МО экстренно доставили в Тверь

Санитарный вылет Ми‑8: пациентку из Кимрского МО экстренно доставили в Тверь

Санитарный вылет вертолёта Ми‑8 МЧС: пациентку экстренно перевезли из Кимрского МО в Тверь. 15 сентября 2026 года для оказания неотложной помощи потребовался вылет санитарной авиации МЧС России.

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