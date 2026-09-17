США выдали визы делегации Ирана для участия в ГА ООН

США одобрили выдачу въездных виз иранской делегации во главе с президентом Масудом Пезешкианом для участия в предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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