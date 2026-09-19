🚰 В Крыму ограничили подачу воды в нескольких районах По информации предприятия «Вода Крыма», в связи с аварийно-ремонтными работами сегодня будет ограничено водоснабжение в ряде населённых пунктов: 🔵 Бахчисарайский филиал — Бахчисарай, ул.