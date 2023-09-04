В Госдуме предложили запретить мобильным операторам списывать комиссию за платеж

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов, обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с предложением запретить мобильным операторам взимать комиссию за пополнение счета из стороннего банка.
Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов, обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с предложением запретить мобильным операторам взимать комиссию за пополнение счета из стороннего банка.
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