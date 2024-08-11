Фернандо Алонсо о промежуточных итогах сезона: «Не назвал бы это разочарованием. В декабре в пелотоне будет всего один довольный гонщик»

Алонсо не разочарован результатами «Астон Мартин» в этом году. По мнению испанца, он не видит причин сильно расстраиваться ухудшением результатов, поскольку «Астон Мартин» в любом случае не мог бросить вызов «Ред Булл» и Максу Ферстаппену на данном этапе формирования команды.