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Хмелевски про 1-е очко в сезоне – с «Ладой»: «Когда хорошо играешь, партнеры тоже чувствуют больше уверенности. Сегодня «Ак Барс» много терял шайбу, Билялов выручал и дал шанс выиграть»

Саша Хмелевски высказался после победы « Ак Барса » над «Ладой» (3:2 ОТ). – Почему не получилось переломить игру по ходу основного времени? – Главное – мы выиграли.

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