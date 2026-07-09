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NASA ищет компании для создания нового поколения орбитальных станций

NASA ищет компании для создания нового поколения орбитальных станций

Агентство готовит второй этап коммерческой программы, чтобы заменить МКС частными платформами и сохранить постоянное присутствие на низкой околоземной орбитеNASA опубликовало проект запроса предложений (RFP), в рамках которого американские компании смогут представить свои идеи по созданию коммерческих орбитальных станций нового поколения.

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