NASA ищет компании для создания нового поколения орбитальных станций

Агентство готовит второй этап коммерческой программы, чтобы заменить МКС частными платформами и сохранить постоянное присутствие на низкой околоземной орбитеNASA опубликовало проект запроса предложений (RFP), в рамках которого американские компании смогут представить свои идеи по созданию коммерческих орбитальных станций нового поколения.