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В съемках документального фильма о пребывании Пушкина в Казани используют нейросети

В съемках документального фильма о пребывании Пушкина в Казани используют нейросети

Съемки картины о великом русском поэте планируют завершить к концу этого года.фото предоставлено Минкультуры Татарстана--> В столице Татарстана начались съемки документального фильма о «солнце русской поэзии», основоположнике современного русского литературного языка Александре Сергеевиче Пушкине.

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