Мирошник: Зеленский убрал своего конкурента Федорова по сигналу глобалистов

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник во время выступления на телеканале «Соловьев Live» заявил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить Михаила Федорова в отставку с поста министра обороны было продиктовано желанием убрать политического конкурента.
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