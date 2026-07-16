Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мирошник: Зеленский убрал своего конкурента Федорова по сигналу глобалистов

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник во время выступления на телеканале «Соловьев Live» заявил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить Михаила Федорова в отставку с поста министра обороны было продиктовано желанием убрать политического конкурента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии