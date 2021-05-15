Daily Storm

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Рогозин поздравил Китай с удачной посадкой первого зонда на Марс

Рогозин поздравил Китай с удачной посадкой первого зонда на Марс

Глава «Роскосмоса» отметил, что в 2022 году к Красной планете отправят российско-европейскую миссию ExoMarsКитайский зонд «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» удачно высадился на поверхность Марса для исследования грунта, ионосферы и климата планеты.

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