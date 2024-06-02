Новые подробности разработки шутера Pioner: мощная рекламная кампания близка, а скоро будет полноценная демонстрацияРазработка амбициозной Pioner находится в самом разгаре, именно поэтому для привлечения внимания к проекту было решено поведать о состоянии шутера на момент начала лета 2024 года.