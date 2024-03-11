Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля «Московская Масленица»

Гостей фестиваля ждут развлечения, мастер-классы и, конечно, блины – не менее 50 видов блинов с 200 разновидностями начинок В Москве весна начинается с проведения традиционного фестиваля «Московская Масленица».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии