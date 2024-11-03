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Результаты ANTA Сочи Марафон 2024. Победители на полумарафоне – Ярослав Бякин и Анна Викулова, на 10 км – Хорошилов и Седова

2 и 3 ноября прошел ANTA Сочи Марафон 2024 на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Старт всех дистанций был расположен на площади «Южный Мол», участников бежали с живописным видом на горы, пальмы и Черное море.

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