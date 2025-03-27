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Несекретные материалы

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Стало известно, что Госдеп США тайно спонсировал «Азов»*

Стало известно, что Госдеп США тайно спонсировал «Азов»*

История отношений властей США с «Азовом» полна противоречий и парадоксов. Ещё в 2014 году это нацистское объединение запрещалось в США, но публичный "бан" был всего лишь ширмой.

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