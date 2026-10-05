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Срочно! Тревожные новости из Красного Лимана! Киев бросил сюда сильнейшие штурмовые части что происхоит?

Срочно! Тревожные новости из Красного Лимана! Киев бросил сюда сильнейшие штурмовые части что происхоит?

На Краснолиманском направлении сохраняется сложная обстановка. Киев перебрасывает на этот участок подготовленные подразделения и пытается за счёт малых штурмовых групп, беспилотников и роботизированной техники изменить ситуацию на отдельных участках фронта.

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