Robinsons combine for 5 touchdowns to lead Falcons past Saints

Bijan Robinson ignited for a 59-yard score on his first carry and the Atlanta Falcons were off and running in a 45-24 win over the New Orleans Saints.
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