Америка помогла. Связи России и Китая лишь крепнут

Пару лет назад никто и подумать не мог, что партнерские связи Российской Федерации с Поднебесной обретут настолько глубокий уровень.
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