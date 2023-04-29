Татьяна Монтян: Трамп пародирует Байдена: Как дедушка со сбитым компасом может управлять страной?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: На предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире Трамп спародировал потерю ориентации в пространстве Джо Альцгеймеровича, повторив обычный для Байдена набор слов: «Я выдвигаюсь в президенты… Что? Куда? Куда, черт возьми, я иду? Я хочу выйти».