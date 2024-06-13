Климатолог Иошпа: берегам Азовского и Черного морей грозит риск обрушения

Кандидат географических наук, доцент ЮФУ и климатолог Александр Иошпа в интервью РБК ТВ Юг предупредил о потенциальном уменьшении побережий Азовского и Черного морей в ближайшие 20-30 лет из-за повышения уровня мирового океана и деятельности человека.