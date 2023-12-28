Нетаньяху отказал спецслужбам и ЦАХАЛ в обсуждении плана контроля над Газой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил просьбы директоров Моссада, ШАБАК, ЦАХАЛ и министерства обороны о том, чтобы провести совещание по будущему сектора Газа после завершения боевых действий на территории палестинского анклава.
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