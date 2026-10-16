Примердостоинства и борьбы,поданный народом Ирана Димитриос Пателис[1] Жизнеспособность государства, возникшего в результате антиимпериалистической и/или социалистической революции, демонстрирует широту и глубину революционного процесса, который его сформировал, и народную поддержку, которая продолжает стимулировать его развитие.
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