Примердостоинства и борьбы,поданный народом Ирана Димитриос Пателис[1] Жизнеспособность государства, возникшего в результате антиимпериалистической и/или социалистической революции, демонстрирует широту и глубину революционного процесса, который его сформировал, и народную поддержку, которая продолжает стимулировать его развитие.