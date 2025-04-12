Арагчи передал США позицию Ирана через главу МИД Омана

Руководитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Арагчи передал Соединенным Штатам позицию исламской республики через главу оманского министерства иностранных дел Бадра бен Хамада бен Хамуда аль-Бусаиди.
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