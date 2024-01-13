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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил об уничтожении складов ВСУ с ракетами Patriot

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил об уничтожении складов ВСУ с ракетами Patriot

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что российские военные с 29 декабря нанесли три крупные серии ударов беспилотниками по Украине, поразив «важные места».

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