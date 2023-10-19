Убиты сын и тёща Стаса Намина. Подозревают пасынка основателя легендарной рок-группы «Цветы»

В Подмосковье 19 октября найдены убитыми сын и тёща легендарного российского музыканта Стаса Намина. Тела 85-летней Прасковьи Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна (Микоян – настоящая фамилия Стаса Намина) обнаружили на даче в Истринском районе с множественными ножевыми ранениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии