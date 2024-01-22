В Кремле прокомментировали пожар на терминале в Усть-Луге

ТАСС/Петр Ковалев Министерство обороны принимает все необходимые меры для защиты объектов в России от террористических атак, заявил Дмитрий Песков, комментируя пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге в Ленобласти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии