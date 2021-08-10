Страна и люди

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3 случая, когда при поступлении денег на карту нужно сдать декларацию и заплатить налоги, чтобы не нарваться на штраф

3 случая, когда при поступлении денег на карту нужно сдать декларацию и заплатить налоги, чтобы не нарваться на штраф

С 17 марта банки обязаны по запросу налоговых инспекций выдавать информацию о счетах клиента. Поводом для такого запроса может послужить налоговая проверка, если инспектор заподозрит вас в получении доходов, которые должны быть задекларированы.

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