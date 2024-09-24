Замдиректора интерната в Курской области погиб при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ

Происшествие произошло 6 августа Заместитель директора Суджанского психоневрологического интерната в селе Черкасская Конопелька был убит в результате сброса взрывчатки с украинского БПЛА в Курской области рядом с медицинским учреждением, сообщила на допросе военным следователям СК эвакуированная сотрудница интерната.
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