Замдиректора интерната в Курской области погиб при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ

Происшествие произошло 6 августа Заместитель директора Суджанского психоневрологического интерната в селе Черкасская Конопелька был убит в результате сброса взрывчатки с украинского БПЛА в Курской области рядом с медицинским учреждением, сообщила на допросе военным следователям СК эвакуированная сотрудница интерната.