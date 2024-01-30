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Житель Севастополя перевел мошенника 4,8 млн. рублей всего за одну неделю

Житель Севастополя перевел мошенника 4,8 млн. рублей всего за одну неделю

Настоящий телефонный спектакль разыграли перед жителем севастополя аферисты. Установлено, что 61-летнему документоводу позвонил мошенник, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что злоумышленники пытаются завладеть его денежными сбережениями, находящимися на банковских счетах.

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