Житель Севастополя перевел мошенника 4,8 млн. рублей всего за одну неделю

Настоящий телефонный спектакль разыграли перед жителем севастополя аферисты. Установлено, что 61-летнему документоводу позвонил мошенник, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что злоумышленники пытаются завладеть его денежными сбережениями, находящимися на банковских счетах.
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