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Грег Уиттингтон поможет «Локомотиву-Кубань» в матче против «Цмоки-Минска»

Тяжелый форвард «Локомотива-Кубань» Грег Уиттингтон вернулся в строй, пропустив несколько матчей. Американец отправился с командой на гостевой матч с «Цмоки-Минска» в Лиге ВТБ.

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