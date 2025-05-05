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NBC: Трамп утверждает, что Россия "хочет всю Украину"

NBC: Трамп утверждает, что Россия "хочет всю Украину"

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия якобы хочет забрать себе территории Украины. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу NBC News.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Вы часто врете, господин  президент и выдаете свои фантазии  за действительность.  Зачем  России  несамостоятельное   государство.  России хватит того, что  она уже  создавала, в частности ту же Украину.  Там есть  другие пртенденты: Венгрия,  Румыния, Польша.  Пусть они попробуют возродить то, что раньше создавала Россия, и то, что  Украина  так гнацистским  вкусом разрушила.
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