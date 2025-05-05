Президент США Дональд Трамп считает, что Россия якобы хочет забрать себе территории Украины. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу NBC News.
NBC: Трамп утверждает, что Россия "хочет всю Украину"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
Вы часто врете, господин президент и выдаете свои фантазии за действительность. Зачем России несамостоятельное государство. России хватит того, что она уже создавала, в частности ту же Украину. Там есть другие пртенденты: Венгрия, Румыния, Польша. Пусть они попробуют возродить то, что раньше создавала Россия, и то, что Украина так гнацистским вкусом разрушила.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии