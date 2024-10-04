Работодатели в России бросились искать овощеводов

Спрос на специалистов увеличился в 2,5 раза Наибольшее число предложений о работе по итогам III квартала в сегменте рабочих и линейных специальностей появилось у овощевода, об этом РИАМО рассказали в сервисе «Авито Работа».
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