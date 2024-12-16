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Боец ВС РФ: ВСУ минируют дома при отступлении в Курском приграничье

Боец ВС РФ: ВСУ минируют дома при отступлении в Курском приграничье

Действующий под позывным «Опасный» военнослужащий Армии России проинформировал о том, что боевики ВС киевского режима, которые вынуждены бегством спасаться из Курского приграничья, закладывают мины в домовладениях, куда должны вернуться россияне.

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