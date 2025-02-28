Генерал-майора Ивана Попова отправили в СИЗО

Сегодня Тамбовский гарнизонный военный суд в закрытом режиме заменил обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.
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