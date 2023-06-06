The Telegraph: «Манчестер Сити» опасается, что «Реал» может переманить Холанда

«Манчестер Сити» планирует предложить нападающему Эрлингу Холанду новый контракт. По информации The Telegraph, руководство клуба планирует подписание нового соглашения с нападающим, чтобы затруднить попытки «Реала» и других клубов заполучить игрока.
«Манчестер Сити» планирует предложить нападающему Эрлингу Холанду новый контракт. По информации The Telegraph, руководство клуба планирует подписание нового соглашения с нападающим, чтобы затруднить попытки «Реала» и других клубов заполучить игрока.
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