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Орловские школьники поборются за звание лучших в «Умницах и умниках»

Орловские школьники поборются за звание лучших в «Умницах и умниках»

Трое одарённых старшеклассников из Орловской области поборются за победу на всем известной всероссийской гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники», которую уже не одно десятилетие транслирует Первый канал.

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