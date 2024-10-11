Роскомнадзор намерен получить право блокировать ресурсы без решения суда Р...

Роскомнадзор намерен получить право блокировать ресурсы без решения судаРоскомнадзор (РКН) разместил на портале правовой информации для общественного обсуждения подготовленный проект приказа, согласно которому он сможет на основании требований генпрокурора или его заместителей непублично «управлять сетями связи», используя технические средства противостояния угрозам (ТСПУ) или «обязательные к выполнению указания» операторам связи, владельцам технологических сетей связи или точек обмена трафиком, пишет ресурс Forbes.