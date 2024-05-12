«Переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство»: Захарова - о Евровидении-2024

Она назвала конкурс похоронами Западной Европы Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в своём в Телеграм-канале прокомментировала финал конкурса «Евровидение-2024», который проходил накануне в шведском городе Мальме.
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