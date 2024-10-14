Шериф в Калифорнии заявил о вероятном предотвращении нового покушения на Трампа

12 октября полицейские задержали мужчину с дробовиком неподалеку от места выступления политика Шериф округа Риверсайд в Калифорнии Чад Бьянко заявил о вероятном предотвращении третьего покушения на экс-главу США и кандидата в президенты Дональда Трампа.