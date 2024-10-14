Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Мельник
    Раздражают не столько сами трудовые мигранты, как те бесчисленные семьи которые они привозят с собой. Которые нагружа...Россияне считают,...
  • Юрий Шестаков
    И тут нормативы какие-то вводят! Ну, допустим, 101 "друг" в соцсети - это же какой молодец, перешагнул опасный рубеж!...Детей с маленьким...
  • Афонин Андрей
    "... - и на фик нам нужна чужая заграница?" Вот правда - зачем ехать, даже туристом - в особо недружественную страну?...Финляндия планиру...

Шериф в Калифорнии заявил о вероятном предотвращении нового покушения на Трампа

Шериф в Калифорнии заявил о вероятном предотвращении нового покушения на Трампа

12 октября полицейские задержали мужчину с дробовиком неподалеку от места выступления политика Шериф округа Риверсайд в Калифорнии Чад Бьянко заявил о вероятном предотвращении третьего покушения на экс-главу США и кандидата в президенты Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх