Шериф в Калифорнии заявил о вероятном предотвращении нового покушения на Трампа

12 октября полицейские задержали мужчину с дробовиком неподалеку от места выступления политика Шериф округа Риверсайд в Калифорнии Чад Бьянко заявил о вероятном предотвращении третьего покушения на экс-главу США и кандидата в президенты Дональда Трампа.
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