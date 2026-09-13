Жасмин выступит в Дагестане 15 сентября и посетит новоселье

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) 15 сентября проведет в Дагестане благотворительный концерт. Об этом она сообщила в телеграм-канале .
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