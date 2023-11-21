"Должны дотерпеть": Подоляк объяснил необходимость "войны до конца"

Советник главы Офиса президента заявил, что Украина не сохранится как государство без захвата Крыма.Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" заявил, что Украина не сохранится как государство, если Крым не будет захвачен украинскими боевиками.
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