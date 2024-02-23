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Трамп пообещал помощь политзаключенным «режима Байдена» в случае избрания

Трамп пообещал помощь политзаключенным «режима Байдена» в случае избрания

Дональд Трамп в рамках выступления перед своими сторонниками сделал заявление, в соответствии с которым при условии победы в рамках президентских выборах он намерен создать рабочую группу, которая занималась бы рассмотрением дел политических заключенных, ставших жертвами администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена.

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