Трамп пообещал помощь политзаключенным «режима Байдена» в случае избрания

Дональд Трамп в рамках выступления перед своими сторонниками сделал заявление, в соответствии с которым при условии победы в рамках президентских выборах он намерен создать рабочую группу, которая занималась бы рассмотрением дел политических заключенных, ставших жертвами администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена.