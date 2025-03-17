Акции мировых корпораций ВПК выросли на 12%

Совокупная цена акций 900 ведущих в мире корпораций военно-промышленного комплекса, включая авиационно-космическое производство, по состоянию на 7 марта увеличилась на 12% по сравнению с показателем на последний рабочий день 2024 года и превысила $2,12 трлн.