Что делать мужчине, если у него четыре любовницы: 5 причин смотреть сериал «Симон»

В онлайн-кинотеатре PREMIER выходит сериал «Симон» — экранизация одноименного романа армянской писательницы Наринэ Абгарян, снятая командой из продюсеров Сарика и Гевонда Андреасянов и режиссера Армана Марутяна.
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