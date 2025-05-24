Трамп: армия США больше не будет нести в мир демократию под дулом пистолета

Во время торжественного мероприятия в военной академии Вест-Пойнт, которое транслировалось Белым домом, Дональд Трамп выразил мнение, что вооружённые силы США не должны заниматься навязыванием демократии силовым путём или участвовать в культурной трансформации других стран, включая участие в таких мероприятиях, как дрэг-шоу.