Запад знает, что ответа не будет: В чём секрет смелости Зеленского и гуляющих по Киеву послов

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Ну, как на днях мне сказал один из офицеров ВМФ, &quot;Если-бы кое у кого вместо совести были-бы яйца...&quot;, ну да чего о грустном - все и так всё уже поняли.
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