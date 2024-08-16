Запад знает, что ответа не будет: В чём секрет смелости Зеленского и гуляющих по Киеву послов

Коллаж Царьграда Вадим Егоров Пока враг держит в заложниках порядка двух тысяч жителей Курской области, на одесских пляжах выясняют отношения нудисты, которые знают войну лишь по дыму от ударов по портовой инфраструктуре.
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