В Алматы автобусы поедут по новым схемам из-за двух перекрытий дорог

С 15 июля в Алматы временно изменятся схемы движения восьми автобусных маршрутов. Причиной станут перекрытия дорог, связанные со строительством западного канализационного коллектора и продолжением работ по пробивке улицы Толе би, передает inAlmaty.
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