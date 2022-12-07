Neva.Today

8 803 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Других забот нет?Петербуржцам могу...
  • ирина Ирина
    Интересно!Раскрыта тайна тр...
  • Кас
    Чего такого они производят за такие деньги какие такие болты и гайкиТелеведущая Бород...

В Петербурге число пропавших без вести горожан сократилось на треть

В Петербурге число пропавших без вести горожан сократилось на треть

В ноябре текущего, 2022, года жители Северной столицы стали реже заявлять о пропаже близких людей. Так, по данным местного поискового отряда «ЛизаАлерт», количество таких заявок сократилось почти в два раза: с установленных в октябре 222 до 112.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх