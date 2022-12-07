В Петербурге число пропавших без вести горожан сократилось на треть

В ноябре текущего, 2022, года жители Северной столицы стали реже заявлять о пропаже близких людей. Так, по данным местного поискового отряда «ЛизаАлерт», количество таких заявок сократилось почти в два раза: с установленных в октябре 222 до 112.
В ноябре текущего, 2022, года жители Северной столицы стали реже заявлять о пропаже близких людей. Так, по данным местного поискового отряда «ЛизаАлерт», количество таких заявок сократилось почти в два раза: с установленных в октябре 222 до 112.
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