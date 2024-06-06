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Нижегородская правда

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Первая смена в летних лагерях стартовала в Нижнем Новгороде

Первая смена в летних лагерях стартовала в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии. Всего в городе летом будут работать 10 детских лагерей — «Зеленые дубки», «Спутник», «Маяк», «Хочу стать десантником», «Звездочка», «Лесной», «Александровка», «Чайка», «Гребешок» и «Олимпийские надежды».

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