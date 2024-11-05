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Путин рассказал, что в его семье никогда не ругались матом

Путин рассказал, что в его семье никогда не ругались матом

Русский президент заявил, что мат не является народным языком общения.Президент России Владимир Путин высказал недовольство по отношению к представителям правящей элиты, использующим в целях сближения с народом нецензурные слова.

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